Al via l’estate del Lido Schiranna

si stanno completando le opere per l'apertura della piscina

La piscina deve ancora finire di riempirsi ma ormai al Lido Schiranna è già scoppiata l’estate. Anche se con un po’ di ritardo rispetto al solito la stagione della piscina che si affaccia sul lago è finalmente ricominciata.

Da giovedì scorso è infatti in funzione il bar mentre entro domani, lunedì 12 giugno, la piscina principale sarà in grado di accogliere tutte le persone che sceglieranno questo posto per fuggire dal caldo.

Un ritardo che è stato dettato dalla necessità di ammodernamento degli impianti ma che è accompagnato da una grande novità: il bar rimarrà aperto anche d’inverno, puntando a diventare un vero e proprio polo attrattivo per la città e per tutti i frequentatori della pista ciclabile.

Ecco il live dell’inaugurazione