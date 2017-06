Alessandro Lupi, un varesino porta il primo trofeo al nuovo Milan

Foto varie di calcio

Ha targa varesina il primo titolo assoluto del nuovo Milan cinese. Grazie all’allenatore di Viggiù Alessandro Lupi, che ha condotto i suoi ragazzi alla conquista del campionato Under 16, vinto grazie al successo in finale 5-2 contro la Roma.

Alessandro, come è arrivato al Milan?

«Ho iniziato ad allenare a Viggiù quando ancora giocavo, poi sono stato al Varese. Al Milan sono arrivato tramite un Camp Estivo. Mi vide Giovanni Stroppa e mi portò in rossonero».

Da quanto lavora per il Milan?

«Sette anni, il prossimo sarà l’ottavo campionato. Ho iniziato come secondo degli esordienti a nove. Poi ho fatto tutta la trafila e quest’anno per la prima volta ho allenato una squadra del campionato nazionale».

Con lei c’era un altro varesino, Lodovico Costacurta. Qual è il vostro rapporto?

«Eravamo assieme a Varese, ma in annate diverse. In questi anni abbiamo spesso collaborato. Quest’anno però ha fatto il mio secondo tutta la stagione. Assieme ci troviamo bene, condividiamo gli obiettivi».

E come deve giocare la sua squadra?

«Mi piace sempre comandare il gioco. Ci alleniamo molto con la palla, che è la filosofia del Milan e che sposo. Vogliamo iniziare sempre il gioco partendo dal basso, facendo imparare ai ragazzi a giocare in base agli spazi. Dobbiamo far ragionare i giovani nei concetti e nei principi del gioco».

A inizio stagione qual era l’obiettivo?

«Come sempre il traguardo di questa squadra era di crescere, non di vincere. Era una squadra confusa e un po’ sfiduciata. La società mi ha scelto perché ha individuato in me la persona idonea per dare loro certezze. L’obiettivo vero è sempre quello di far crescere il ragazzo. Dare l’identità alla squadra era il primo traguardo. Ho iniziato sin dall’inizio di trasmettere loro certezze e passione e i ragazzi mi hanno seguito».

Da dove è nata questa vittoria?

«A Pasqua abbiamo vinto un torneo internazionale a Torino, da lì abbiamo capito di essere forti. Siamo entrati nei playoff, abbiamo battuto la Juventus e l’Inter 5-0 e questo ci ha dato una grossa spinta. La finale con la Roma è stata una soddisfazione incredibile, anche se abbiamo commesso qualche errore di troppo. Abbiamo vinto cercando di essere noi i protagonisti e questa è una soddisfazione doppia».

Il giorno della finale erano presenti tutti i dirigenti rossoneri

«Nell’ultimo periodo, con la nuova società, c’è stato il cambiamento nel settore giovanile con Filippo Galli che è diventato responsabile unico. Per quanto riguarda la nostra situazione il progetto continua. Prima della partita Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli (rispettivamente amministratore delegato e direttore sportivo dl Milan, ndr) sono stati con noi negli spogliatoi, hanno fatto i complimenti alla squadra prima della partita dimostrandosi intelligenti e professionali. Vincere davanti ai nuovi dirigenti. È il primo titolo per questa nuova società».

E sul futuro cosa ci può dire?

«Domani mi incontrerà con Filippo Galli e dovrei avere la certezza di mantenere lo stesso gruppo».

A livello invece di settore giovanile italiano, spesso criticato, cosa pensa?

«Sto iniziano a notare un miglioramento, ma bisogna ancora lavorare prima di tutto sugli allenatori. Dobbiamo formarci e interagire tra di noi. Devono essere prima di tutto i tecnici a crescere. Si inizia a vedere un cambiamento che deve essere alla base della crescita dei ragazzi. Speriamo che a breve si possa colmare il gap con Spagna e Germania, che sono al top in questo momento».