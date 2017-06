Alfa, ok al bilancio

acquedotto

Alfa Srl.: l’Assemblea dei Soci ha approvato il Bilancio al 31 dicembre 2016

In data 29 giugno 2017 l’Assemblea dei Soci di ALFA S.r.l., riunitasi sotto la Presidenza di Fabio Passera, ha approvato il Bilancio della Società relativo all’esercizio 2016.

I dati economici si riferiscono a 12 mesi di attività, di cui 9 operativi a seguito dell’affitto di rami d’azienda intervenuto nell’esercizio 2016 con efficacia 01/04/2016.

La Società ha registrato un Valore della Produzione pari ad Euro 14.972.639, un Margine

Operativo Lordo di Euro 1.785.745 ed un Risultato Operativo di Euro 717.486.

ALFA S.r.l. chiude l’esercizio 2016 con un Risultato Netto positivo di Euro 290.722 che viene destinato integralmente a riserve.

Il Bilancio 2016 fa riferimento alla gestione dell’acquedotto in 23 comuni, della fognatura in 13 e della depurazione in 6.

I ricavi, pari complessivamente a circa 15 milioni, sono costituiti, per la gran parte (92%), da proventi tariffari per i comuni gestiti a cui si aggiungono gli incrementi di immobilizzazioni e allacciamenti.

Tra i ricavi da tariffa il 73,1% è rappresentato dal segmento acquedotto, l’11,4% dalla fognature ed il 15,5% dalla depurazione.

I costi di gestione e gli investimenti ricomprendono taluni oneri connessi all’avvio dell’attività operativa e non ripetibili e le componenti principali sono il costo del lavoro e l’energia elettrica.

Nel corso del 2016 sono stati gestiti 76.000 utenti corrispondenti a 280.000 abitanti, pari al 34% della Provincia di Varese e sono stati sollevati 27 milioni di metri cubi di acqua.

Nel corso del 2016 ALFA ha realizzato circa 900 mila Euro di investimenti, connessi alle

estensioni rete ed all’avvio delle attività operative, con particolare riferimento all’acquisto di mezzi aziendali, attrezzature e software.

Tale importo si incrementerà notevolmente nel corso del 2017, così come aumenterà il numero degli utenti gestiti, che al momento è già di 84.000.