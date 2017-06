Alfieri: “Il Pd lombardo è in partita”

“Due le fotografie che emergono dal voto amministrativo di ieri in Lombardia. Nei comuni sotto i 15.000 abitanti il centrosinistra raccoglie ottimi risultati grazie alle tante esperienze civiche e di buon governo di questi anni. Poi ci sono i grandi comuni, dove la partita è tutta aperta. Qui il PD va al ballottaggio con il centrodestra”.

Lo dichiara Alessandro Alfieri, segretario regionale del Pd lombardo.

“Le sfide sono tutte aperte e giocabili – continua Alfieri – sia dove siamo avanti sia dove abbiamo alcuni punti in meno. Siamo già tutti al lavoro perché adesso è il momento di far valere la grande forza del PD con i suoi militanti e volontari che già l’anno scorso hanno fatto la differenza a Milano e Varese. Al ballottaggio la sfida è fra due nomi, fra due programmi, fra due modi di amministrare le nostre città. Tutti in campo per i nostri candidati: saranno quindici giorni intesi da vivere senza cedere di un millimetro”.