Alfieri: “L’autonomia è una cosa seria, bene il comitato dei sindaci per sì”

“È un bene che i sindaci dei capoluoghi lombardi riportino il focus del referendum sulle competenze e sul regionalismo differenziato”.

Così il segretario del Pd regionale Alessandro Alfieri commenta la costituzione del comitato dei sindaci per il Sì al referendum consultivo regionale per il trasferimento di maggiori competenze da parte dello Stato.

“Per loro – prosegue Alfieri -, a differenza di Maroni, che sta buttando tutto in farsa, l’autonomia è una cosa seria. I lombardi avranno a disposizione un’altra voce che non parlerà loro di fantomatici miliardi di euro ma di come rendere la Lombardia più forte e competitiva con maggiori poteri. Allo stesso tempo rimaniamo convinti che sia un grave errore non aver trattato da subito con il governo e aver invece voluto indire un referendum che costerà ai cittadini lombardi 46 milioni di euro.”