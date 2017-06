Alla Manara si apre la stagione delle piscine all’aperto

piscina manara estate

Le Piscine Manara aprono una nuova stagione estiva all’insegna delle sorprese e delle novità. Venerdì 9 giugno, a partire dalle 9, ci sarà l’inaugurazione ufficiale con un ricco programma di attività completamente open e gratuito a cui sarà possibile accedere con una semplice pre-registrazione in reception.

La giornata si chiuderà in bellezza alle ore 19.30 con l’Aperitivo in Terrazza Yucca. Si potranno ovviamente richiedere tutte le informazioni relative alla ricca offerta della stagione estiva che permetterà di vivere giornate in relax e divertimento nel parco esterno, dotato di due piscine da 50 e 25 mt, con acquascivolo e ampia zona prendisole con ombrelloni, sdraio e lettini.

Quest’anno Sport Management ha attivato una convenzione con Safari Park di Varallo Pombia. Piscine Manara si pone l’obiettivo di salvaguardare il benessere delle specie animali, grazie anche a Sos Elefanti, una fondazione senza fini di lucro istituita nel luglio 2011 da Safari Park Pombia (Novara-Italia), per promuovere la conservazione degli elefanti del Borneo.

La sua missione consiste nell’evidenziare la necessità di intraprendere azioni di conservazione immediate, concrete e flessibili per garantire la sopravvivenza a lungo termine degli elefanti pigmei dello Stato del Sabah, nel Borneo (Malesia).