Alla scoperta dei fossili con le Guide del Monte San Giorgio

Monte San Giorgio Museo fossili Meride

La prima escursione “Fossili senza confini” organizzata domenica scorsa dal Museo dei Fossili di Meride con le Guide ufficiali del Monte San Giorgio ha avuto grande successo, tanto che si è pensato di replicarla per quanti non sono riusciti a partecipare.

L’escursione guidata è in programma domenica 2 luglio, al mattino, dalle 9.30 alle 13.30.

Il ritrovo è previsto alle 9.15 al parcheggio sterrato, sulla sinistra prima dell’ingresso del paese di Meride (CH).

Il programma prevede una camminata fino agli scavi di Val Mara e di Acqua del Ghiffo; in seguito si ritorna per un breve tratto sui propri passi per poi attraversare il confine e visitare lo scavo in territorio italiano di Sasso Caldo.

Un’escursione di circa 9 km con 330 m di dislivello per un totale di 2 ore 30 minuti di camminata effettiva.

Per partecipare viene richiesto un contributo simbolico di 5 CHF a partecipante (gli organizzatori chiedono se possibile di portare i contate esatto).

E’ necessario prenotarsi entro le ore 12 di venerdì 30 giugno, presso il Museo dei Fossili del Monte San Giorgio telefonando allo +41 (0)91 640 00 80 oppure scrivendo a info@montesangiorgio.org

L’escursione non è adatta ai bambini sotto i 6 anni di età. Si consiglia abbigliamento comodo, adeguato al meteo e scarponcini da trekking.

In caso di brutto tempo l’escursione è annullata.

Aggiornamenti sulla pagina Facebook dell’Associazione Guide del Monte San Giorgio