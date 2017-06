Alla scoperta dei Musei varesini grazie alla Realtà Aumentata

pittori, quadri, dipinti, sculture

Lodovico Pogliaghi, Mario Bartolone, Giulia Taccioli o Angelo Castiglioni in persona sono le guide eccezionali che vi potranno accompagnare in una visita guidata esclusiva attraverso le collezioni dei Musei di Varese.

Basta avere uno smartphone o un tablet, scaricare l’applicazione e seguire le istruzioni per conoscere o riscoprire le opere, i reperti archeologici o le installazioni che gli spazi espositivi della città conservano. Un modo nuovo di vivere i Musei realizzato grazie a VareseMusei con il Bando di Regione Lombardia per la valorizzazione dei sistemi museali locali. Il progetto è stato presentato questa mattina dall’Assessore alla Cultura Roberto Cecchi, Daniele Cassinelli, Jessica Silvani, Sara Meroni e Marco Cucci

I contenuti, appositamente studiati e realizzati da SMART – Augmented Culture guideranno il visitatore al Museo Civico d’Arte Moderna e Contemporanea del Castello di Masnago, ai Musei Civici di Villa Mirabello, al Museo Baroffio e del Santuario del Sacro Monte sopra Varese, alla Casa Museo Lodovico Pogliaghi, il Museo Castiglioni, il Centro Espositivo Monsignor Macchi fino a Villa Panza.

Grazie alla Realtà Aumentata i personaggi rivivranno attraverso voci e immagini d’archivio mentre animazioni, video e grafiche comporranno una narrazione multimediale che si concluderà con un invito ad esplorare il territorio o un altro museo della Rete, fornendo le indicazioni necessarie per raggiungerlo. Si offre così al visitatore la possibilità di interagire con l’opera e con l’ambiente in cui si trova, rendendo coinvolgente ed unica l’esperienza di visita.

In città è inoltre distribuito il free-press realizzato in collaborazione con il Liceo Artistico Frattini di Varese, nell’ambito del programma Alternanza Scuola-Lavoro: si tratta di una pubblicazione gratuita di oltre 20 pagine che racconta i musei cittadini e le varie attività e particolarità ad essi legate. In questa edizione sarà presente anche un contenuto extra di Realtà Aumentata, collegato al logo di VareseMusei, per presentare il progetto e geolocalizzare i siti museali coinvolti: in questo modo, inquadrando il logo, sarà possibile sperimentare una piccola anteprima della tecnologia adottata. Da oggi quindi VareseMusei permetterà al pubblico di guardare oltre il visibile, viaggiando nel tempo e iniziando un inaspettato percorso tra arte e storia.

Come funziona:

Scarica l’APP Aurasma, disponibile per iOS e Android

Cerca il canale VareseMusei

Fai click su Follow

punta il tuo smartphone o tablet verso l’opera o l’immagine da esplorare

Comincia la visita e condividi la tua esperienza