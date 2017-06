Allacciamenti alla fognatura, disagi in vista su viale Borri

Luoghi di Castellanza

Nel 2017 il gestore del servizio idrico integrato – Cap Holding S.p.A. – ha provveduto alla realizzazione della rete di fognatura in viale Borri.

Tra il 26 giugno e il 4 luglio dalle ore 8.30 alle ore 17,00 saranno eseguiti i primi quattro allacciamenti alla rete fognaria di utenze private e commerciali, esistenti sul lato sinistro di Viale Borri in direzione Busto Arsizio.

Tali lavori saranno eseguiti senza sospensione della circolazione, ma con circolazione a senso unico alternato con l’ausilio di dipendenti dell’impresa operante per conto di Amiacque S.r.l..

Per garantire la continuità della circolazione nel periodo previsto per l’esecuzione dei lavori è stato predisposto un attraversamento della sede stradale, con rimozione dei delimitatori centrali di corsia, ed il ripristino provvisorio delle sede stradale in modo da garantire la normale viabilità in orari serali, prefestivi e festivi.