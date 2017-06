All’Atahotel i congressi della Siud e della Fio

Foto varie

Dall’8 al 10 giugno 2017 è in programma a Varese, all’Atahotel di via Albani, un duplice evento medico: il 41° Congresso della Società Italiana di Urodinamica, SIUD, e il 15° Congresso Fisioterapisti, Infermieri, Ostetriche, FIO.

L’inaugurazione dei lavori è in programma giovedì 8 giugno alle ore 12.15, con gli interventi del professor Enrico Finazzi Agrò, presidente nazionale Siud e del professor Maurizio Serati, docente della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi dell’Insubria e presidente del Congresso.

Il congresso, all’insegna della multidisciplinarietà, toccherà tutti i più importanti e attuali temi delle disfunzioni pelviche, con attenzione alle tematiche neurourologiche (a cui verrà dedicato un workshop specifico), agli aspetti urodinamici, all’incontinenza urinaria femminile in tutte le sue forme e considerando le possibili terapie chirurgiche e non, alle disfunzioni minzionali maschili, con l’intervento di numerosi illustri esperti internazionali, presenti sin dal corso di apertura del congresso incentrato sui temi dell’urodinamica.

Due temi fondamentali del congresso saranno, da un lato, il ruolo dei giovani che si affacciano alla cultura urodinamica e il loro percorso formativo, e, dall’altro, tutte quelle zone d’ombra e di controversia nelle attuali conoscenze sulle disfunzioni pelviche.

La concomitanza dei due eventi, Congresso SIUD e Congresso FIO stimolerà l’intrecciarsi fra i diversi punti di vista, fisioterapista, infermieristico, ostetrico e medico.

Per iscrizioni, per informazioni, per consultare il programma dettagliato ai seguenti link:

Http://www.siud.it/41-congresso-siud/

Https://www.defoe.it/41-congresso-siud