Alle Arti “Racconti d’inverno”, lo spettacolo dei Licei

Secondo la tradizione il Teatro delle Arti ospita lo spettacolo di fine anno dei Licei (classico e Scientifico) di Viale dei Tigli. Martedì 6 giugno gli studenti hanno messo in scena un lavoro, non facile, di William Shakespeare: Racconti d’inverno.



Con l’aiuto di alcuni insegnanti, come Amella Todeschini, che ha curato una regia essenziale, Christian Liberatore, che ha ispirato le scenografie realizzate dagli studenti, e Paola Ceroni, che ha coordinato l’intero progetto.

Una ventina tra attori e attrici, hanno dato vita a uno spettacolo che ha entusiasmato il numeroso pubblico di allievi e familiari, che speso ha applaudito battute e trovate degli interpreti.

Ancora una volta il Teatro ha saputo coinvolgere l’intera comunità liceale e si è proposto quale occasione di crescita umana e artistica.

Anche quest’anno lo spettacolo è stato sponsorizzato dagli Amici dei Licei, legati dal Fondo Giacomo Taravella e dall’AVIS di Gallarate, che aspetta maggior disponibilità nella donazione del sangue da parte dei maggiorenni.