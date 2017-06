Alle Bettole la “ciclostaffetta per Paolo Borsellino”

via Morosini

L’Agenda ritrovata, ciclostaffetta itinerante “dove la cultura è il testimone per Paolo Borsellino“, partirà domenica per 23 tappe dal nord al sud, con avvio da Bollate alle ore 08.00 e partenza in piazza della Scala a Milano alle 10,15 ed arrivo a Lodi.

L’ultima tappa muoverà dalla perla siciliana Cefalù, bellissima città da me visitata innumerevoli volte ed arrivo a Palermo. Coordinatore della punzonatura ed anche fornitore ufficiale dell’evento molto significativo sul piano della civiltà e della legalità Maurizio Gandini. Nelle fotografie Ivan Colombo uno dei tre ciclisti ufficiali, Alessandro Marzullo di Palermo, Giancarlo Finessi, Anna Parisi, Cesare Giuffre’.

Altre info sulle Facebook della iniziativa e a quelle permanenti relative al “Movimento Agende Rosse Paolo Borsellino Giovanni Falcone” di Varese ( Coordinatori Anna Parisi e Giancarlo Finessi), ed anche www.orablu.com/agenda ritrovata.