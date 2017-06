Alle Ville Ponti il bis del successo di Sorriso di Stelle

E’ stato un grande successo la seconda edizione Sorriso di Stelle.

Un complesso delle ville Ponti meraviglioso ha accolto le centinaia di partecipanti all’’evento, che ha unito presentazione e degustazione dei sapori e dei prodotti del territorio della nostra provincia.e scopi benefici.

Organizzato da Confcommercio Uniascom della provincia di Varese e dall’Associazione Provinciale Cuochi Varesini, in collaborazione con Coldiretti Varese, Associazione Pasticceri per la vita ed Unibirra.

Ha visto straordinari sapori, musica dal vivo, e piacevole intrattenimento nel parco e nella sala al piano terra di villa Andrea. Quest’anno, la finalità solidale di “Sorriso di Stelle” era quella di raccogliere fondi a favore della Fondazione Giacomo Ascoli di Varese che da oltre 10 anni è impegnata nel sostenere la lotta contro i tumori infantili.

Apprezzatissime le degustazioni di risotti di Giordano Ferrarese, Damiano Simbula, Daniele Preda e dello chef Gian Maria Merlotti e i dolci dei “Pasticceri per la Vita” con decorazione di una enorme torta di frutta.

L’intrattenimento musicale non ha solo reso più leggera la serata, ma aha anche fatto ballare grazie a Mastermax Deejay, e ill comico di Zelig e Colorado Francesco Rizzato hanno fatto il resto del divertimento. Per i bimbi, persino uno spettacolo di pupi siciliani: e per tutti l’appuntamento è a una – sicura – terza edizione.