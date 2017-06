Anche a Cajello si sperimenta il Controllo di Vicinato

controllo vicinato grande

Pianificazione Controllo del Vicinato, riunione pubblica Gallarate. Per garantire la sicurezza del nostro vivere sociale.

Lunedì 19 Giugno alle ore 20.30, presso l’oratorio parrocchiale di Cajello si svolgerà l’incontro pubblico aperto a tutti i cittadini di Gallarate in riferimento all’iniziativa Controllo del Vicinato.

Durante l’Evento a rappresentare il Comune ci saranno il Sindaco

Andrea Cassani,l’Assessore alla Sicurezza Francesca Caruso, il presidente della Consulta Cascinetta-Cajello Paolo Brufatto e il Capitano della Polizia Locale Lorenzo Borroni.

Il relatore dell’Evento sarà il signor Walter Valsecchi, Responsabile CDV (Controllo del Vicinato) per l’Alto Milanese, che oltre a presentare l’iniziativa darà dei consigli pratici per mantenere più sicuro il nostro quartiere, la nostra casa, e tutelarsi dalle truffe, momento dedicato soprattutto alle persone anziane, molte volte le più soggette a tali attività illecite.

A Gallarate il Controllo del Vicinato è già stato attivato in alcune vie da qualche mese, ma nuova è l’esperienza per il Rione di Cajello, che incomincia con le vie Passo Campolongo e Passo Resia.

Ad aderire all’iniziativa per queste due vie sono state quasi 90 famiglie, così da coprire il 60% degli abitanti.

Il passo successivo sarà l’installazione da parte del Comune di alcuni cartelli che indicheranno che le vie

in questione sono zone “Controllo del Vicinato”,

e che ogni movimento anomalo sarà “notato e annotato”. Ma l’iniziativa non si limita solo a questo.

A riguardo per chi volesse approfondire rimandiamo al sito ufficiale dell’Associazione CDV (clicca

qui).

Allo stato attuale sono in essere iniziative per portare il progetto in altre vie del rione Cajello, ma molto è ancora da fare, di conseguenza per chi volesse collaborare vi invitiamo a partecipare alla riunione del 19 Giugno e approfondire possibili implementazioni con il responsabile per la nostra zona Walter Valsecchi.

Come ultima nota vorremmo ringraziare il Parroco di Cajello Don Giovanni,

che sin dall’inizio si è mostrato disponibile a fornire gratuitamente i locali per l’incontro. Forse come noi consapevole, che la rinascita di un tessuto sociale sano parte dal basso dei nostri quartieri.

L’invito è rivolto a tutti i cittadini con particolare attenzione ai giovani, che saranno il futuro della società.

Mirko Bresciani

Promotore Controllo di Vicinato Cajello