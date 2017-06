Anche Gallarate ha la sua via colorata per le sere d’estate

Gallarate

Anche Gallarate ha da oggi la sua via “ombrellata”: via San Giovanni Bosco sarà coperta man mano da 600 ombrelli colorati, sull’esempio delle esperienze simili avviate in altre città d’Europa. Una soluzione resa famosa nella nostra zona dal caso di Arona, che ora renderà più colorata la strada nel centro storico di Gallarate.

L’installazione è stata voluta con forza da Rocco Longobardi, vulcanico ex presidente del Naga (i commercianti associati della città), ora consigliere comunale di minoranza con la sua lista Gallarate 9.9, che per prima ha sostenuto l’iniziativa. «Una estate piena di colori…. dall’11 giugno» ha spiegato Longobardi, anticipando la data entro cui saranno pronti tutti gli ombrelli, pronti ad accompagnare le serate estive. «Questa è una proposta che avrà una durata di 100 giorni, un’attrazione che farà da contorno a tutti gli eventi estivi».

Davide Morello

L’installazione degli ombrelli ad Arona, nell’interpretazione creativa del lettore Davide Morello; anche a Gallarate gli ombrelli coprono un tratto di zona a traffico limitato

600 sono in totale gli ombrelli arcobaleno che saranno installati. Si è partiti dall’incrocio con via Cadolini, via Novara e via dei Fiori, si proseguirà poi per tutta la curvilinea strada del centro storico, l’unica che ha mantenuto solo case basse (senza palazzi moderni). Un’altra parte di ombrelli coprirà una breve sezione della confinante via Mazzini e due cortili. Via San Giovanni Bosco è una strada che ha visto qualche problema di decoro negli ultimi mesi, ma che vede anche una certa vivacità commerciale, con nuove aperture.

Costo dell’operazione: 6 mila euro, coperti da 21 commercianti della zona (non tutti), dai gettoni di presenza di alcuni consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione, dai membri della civica Gallarate 9.9 e anche da due soggetti istituzionali, Ascom e il Distretto del Commercio (braccio operativo di commercianti e Comune).