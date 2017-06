Anche i giovani arcieri cardanesi protagonisti a Imperia

Cardano al Campo

Mentre la maglia originale indossata a Londra nel 2012 da Michele Frangilli viene messa all’asta (le offerte sono aperte fino al 22 giugno) su Charitystars per “Stelle Nello Sport” per aiutare la Gigi Ghirotti Onlus di Genova, piccoli arcieri crescono.

I giovani lombardi hanno reso onore alla disciplina salendo sul 3° gradino del podio della finale del “Trofeo Pinocchio 2017”. La gara, che si è svolta il 17-18 giugno a San Bartolomeo al Mare, ha visto contrapporti cinque squadre. Alla fine l’ha spuntata, per la prima volta nella storia di questo torneo, la Toscana con 5.180 punti, seguita dalle due storiche squadre che si contendono da sempre il gradino più alto del podio: Piemonte (5.140) e Lombardia (5.086). Subito sotto il podio troviamo Lazio (4.961) e Veneto (4.941), campione uscente nei tre anni precedenti.

Hanno difeso i colori della Lombardia Valerio Spagnolo degli “Arcieri del Sole” di Solaro (MI) e Gioele Falciani degli “Arcieri Tre Torri” di Cardano al Campo (VA) per i ragazzi di seconda media (arco olimpico), Giulia Longo della “Compagnia d’Archi” di Meda (MI), già qualificata come campionessa assoluta della fase invernale, Giada Martinelli, sua compagna di squadra, e Chiara De Vicenti degli “Arcieri Lodigiani” (arco olimpico, ragazze seconda media), Giacomo Lini degli “Arcieri Gonzaga” di Mantova (già qualificato come campione assoluto della fase invernale) e Nicolò Ferrari degli “Arcieri Bresciani” (arco olimpico, ragazzi prima media), Gaia Crespi degli “Arcieri del Roccolo” di Busto Garolfo (MI), Carlo Palumbo degli “Arcieri della Francesca” di Urgnano (BG) e Andrea Merante della “Compagnia d’Archi” (arco olimpico giovanissimi maschile), Marta Corini degli “Arcieri Tre Torri” di Cardano al Campo (VA) e Carola Ferrari degli “Arcieri Campionesi” di Campione d’Italia (arco olimpico giovanissimi femminile).