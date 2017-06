Anche in Comune a Cassano si può fare il Servizio civile

municipio Cassano Magnago

Il Servizio civile si può fare anche in Comune, a servizio della propria comunit. E anche Cassano Magnago aderisce al bando SC dell’Anci, l’Associazione nazionale Comuni italiani, con quattro posti.

Il servizio civile educa alla cittadinanza attiva, alla solidarietà e al volontariato. È un’opportunità per i giovani, dai 18 ai 29 anni non compiuti, di sperimentarsi negli Enti Locali in attività a favore della comunità, nei settori legati alla cultura, all’ambiente, ai servizi socio-educativi e alla protezione civile. Comporta un impegno di circa 30 ore settimanali per un anno. Offre un contributo mensile di 433,80 euro, l’attestato di partecipazione e la certificazione delle competenze.

l Comune di Cassano Magnago saranno assegnati n.4 volontari che prenderanno servizio nei

seguenti settori:

* “LA PROVINCIA DI VARESE NELL’ASSISTENZA”: n°. 2 volontari presso l’Ufficio Servizi Sociali.

Info: servizisociali@cassano-magnago.it Tel. 0331/283369-370

* “LA PROVINCIA DI VARESE NELLA CULTURA”: n°. 1 volontario presso l’Ufficio Attività Educative, Culturali e per il Tempo Libero

Info: culturaistruzione@cassano-magnago.it Tel. 0331/283373-374

* “LA PROVINCIA DI VARESE NELLA CULTURA” : n°. 1 volontario presso la Biblioteca comunale.

Info: bibliotecacomunale@cassano-magnago.it Tel. 0331/204289

Le domande di partecipazione devono essere indirizzate direttamente al Comune di Cassano Magnago e devono pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 26 Giugno 2017.

Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno in alcun modo prese in considerazione.

Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:

1) con Posta Elettronica Certifica (PEC), di cui è titolare l’interessato, avendo cura di allegare tutta

la documentazione richiesta in formato pdf, all’indirizzo:

protocollo.comune.cassanomagnago@pec.regione.lombardia.it

2) a mezzo “raccomandata A/R” indirizzata a Comune di Cassano Magnago – via Volta 4 – 21012 Cassano Magnago (VA)

3) consegnate a mano all’ufficio protocollo, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13:00 – martedì anche dalle 15:30 alle 17:30

Si ricorda che insieme alla domanda (scaricabile dal sito del comune e da www.scanci.it) e alla dichiarazione titoli deve essere consegnata la fotocopia di un documento d’identità in corso di

validità e fotocopia del codice fiscale.