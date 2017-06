Anomalie nell’acquedotto: “Bollite l’acqua prima di usarla”

acqua acquedotto

A Lavena Ponte Tresa l’acqua destinata al consumo umano dev’essere bollita. Questo è infatti il contenuto dell’ordinanza firmata dal sindaco Massimo Mastromarino giovedì 15 giugno.

La decisione è stata presa dopo l’esito degli esami sui campioni prelevati dall’acquedotto e analizzati nei laboratori di Angera che hanno rilevato valori anomali. Le provette incriminate sono quelle che provengono da via Grumello e Piacco ma, per precauzione, l’ordinanza vale per tutto il paese.

Proprio per questo nell’ordinanza si dispone l’ordine di bollitura dell’acqua prelevata dall’acquedotto e destinata al consumo umano. Il provvedimento rimarrà in vigore fino a prossima comunicazione.