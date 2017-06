Antigender: il Comune dice no, Malerba dice sì

Antigender, è stato un successo il convegno con l’avvocato Gianfranco Amato e la dottoressa Silvana De Mari, mercoledì sera a Varese, dal titolo “La teoria gender, il grande nemico della famiglia”. Una iniziativa a cui il Comune di Varese ha negato il patrocinio, perché considerata tropo “divisiva” (la De mari ha affermato in diverse occasioni di ritenere i gay dei malati).

Moltissime le persone in piedi o addirittura sedute per terra per quasi tre ore. Erano presenti anche alcuni rappresentati delle istituzioni come il Presidente del Consiglio comunale di Varese, Stefano Malerba, che ha”disobbedito” al niet istituzionale del comune di arese (era seduto in prima fila), il capogruppo di Forza Italia Simone Longhini ed il consigliere regionale della Lega Emanuele Monti.

L’avvocato Amato ha affrontato il tema della cosiddetta ideologia gender (la cui esistenza viene però negata da gran parte del mondo laico) attraverso una incessante carrellata multimediale costituita da video, foto, articoli scientifici, mentre la dottoressa De Mari ha articolato il suo intervento partendo dalla propria pluridecennale esperienza di medico – vissuta anche in Africa – e puntando molto sulla differenza tra l’universo femminile e quello maschile.

I relatori hanno citato un motto un po’ forte, dello scrittore inglese Gilbert K. Chesterton: «Verrà un giorno in cui spade dovranno essere sguainate per dimostrare che le foglie sono verdi d’estate e che due più due fa quattro». E’ possibile rivedere l’incontro sul canale Youtube.