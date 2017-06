Apericena di beneficienza a Villa Monte Morone

foto generiche tempo libero

«Vincerò la mia guerra con il sorriso». Così pensava Barbara Borelli, colpita da leucemia a soli 17 anni, e lo ha pensato fino alla fine della battaglia che ha combattuto contro la sua malattia. Un sorriso che lei stessa avrebbe voluto continuare a vedere, sui volti di chi la ama, anche dopo la sua scomparsa.

«E’ importante non sentirsi malati – diceva Barbara quando ancora stava bene- . Al Day Hospital Angela e i volontari della Fondazione occupano la giornata dei pazienti con attività e iniziative in spazi che, pur ricavati in ospedale, tolgono il pensiero di doverci stare per le terapie, regalandoti la sensazione di poter decidere della tua vita anche in un momento dove a decidere non sei tu. Portare sorrisi è fondamentale, perché senza amore e calore umano la leucemia, come ogni altra malattia che attacca la vita, sarebbe un peso insopportabile per chi ce l’ha e per chi la cura».

Per questo, e per rispettare il suo desiderio, viene organizzato l’apericena d’estate, in sua memoria, che sarà ospitato venerdì 30 giugno, a partire dalle 20, nella splendida cornice di Villa Monte Morone, in via Hermada a Malnate.

L’evento proprio su volontà di Barbara sosterrà, con la raccolta fondi, il Day Hospital oncoematologico pediatrico della Fondazione Giacomo Ascoli, L’intrattenimento della serata sarà affidato al duo d’archi Caterina Cantoni & Valentina Zadro, alla voce di Adriana Zecchini e alla Fondazione i Felini di Tanja Kok, ma non mancheranno intrattenimento per bambini, curato dai volontari, e tante altre sorprese.

Prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni: