Aperitivo in musica a Casa Pogliaghi

Venerdì 30 giugno tornano gli appuntamenti con la musica a Casa Museo Lodovico Pogliaghi, nell’ambito del concorso musicale Un pianoforte per il Sacro Monte.

Protagonisti della serata saranno Claudio Rausa al clarinetto e Giuseppe Rausa al pianoforte. Nella seconda parte del concerto sarà invece Claudio Rausa a esibirsi al pianoforte. Il concerto sarà un omaggio al repertorio classico per questi due affascinanti strumenti.

IL PROGRAMMA DELLA SERATA

– Clarinetto, Claudio Rausa – pianoforte, Giuseppe Rausa

C. M. Weber, Concerto per clarinetto e orchestra op. 73 n. 1 (versione per clar. e p.f.) Allegro

Adagio ma non troppo

Rondò

E. Cavallini, Serenata per clarinetto e pianoforte

– Pianoforte, Claudio Rausa

C. Debussy, La Cathédrale engloutie

F. Chopin, Ballata n. 1 op.23

UN CONCERTO CON APERITIVO ANNESSO

In concomitanza con il concerto, Casa Museo Pogliaghi propone un appuntamento oramai divenuto tradizionale: l’ aperitivo-concerto del venerdì sera d’estate.

Nelle corso della serata sarà possibile prendere l’aperitivo sulla terrazza del Museo e seguire le visite guidate dalle 18.30 alle 21.00, e godersi infine il concerto dei giovani musicisti a conclusione, nell’atelier dell’artista. Il biglietto d’ingresso è di 15 euro comprensivo di ingresso, aperitivo, visita e concerto.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 328.8377206; info@casamuseopogliaghi.it; www.casamuseopogliaghi.it