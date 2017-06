App e sperimentazione: due giorni di laboratorio a Santa Caterina

attività formativa all'Eremo di Santa Caterina

Due giorni di studio e sperimentazione per dare sfogo al proprio estro in un ambiente incantevole: Santa Caterina del Sasso a Leggiuno.

È l’esperienza vissuta da 14 studenti di alcuni istituti superiori del territorio che hanno preso parte a “Your Dream App”, un laboratorio organizzato dalle Fondazioni Giuseppe Merlini e ITS InCom e la collaborazione del laboratorio territoriale “Idea.Lab”. In due giorni i ragazzi si sono confrontati mettendo in campo creatività e competenze , evidenziando le proprie competenze e acquisendone altre.

I dettagli della due giorni, nel racconto di Sonia Hajlaoui e Sharon Salamon ( per continuare la lettura clicca qui)