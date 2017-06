Appello all’investitrice della suora: “Si metta in contatto con la Polizia Locale”

incidente corso XX settembre Busto Arsizio polizia locale

Lo scorso 23 maggio, alle ore 16.25, in via Ciro Menotti direzione via della Pace, una donna alla guida di un’autovettura utilitaria di colore scuro ha urtato una religiosa che attraversava regolarmente sulle strisce pedonali, poste in corrispondenza dell’istituto Mater Orphanorum.

Dopo la collisione, la donna si è fermata per verificare l’accaduto ma, non avendo ben inteso di aver procurato danno fisico alla suora, ha poi ripreso la marcia verso via della Pace.

Si chiede alla persona che era alla guida, o a chiunque fosse in grado di fornire informazioni utili, di mettersi in contatto con il Comando di Polizia Locale al numero telefonico 0331.488611, email info.polizialocale@legnano.org.