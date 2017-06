Apprendistato, al Ciofs tutte le novità del Jobs Act

Esami nei Centri di formazione professionale (inserita in galleria)

Il C.i.o.f.s. di Castellanza invita a scoprire la grande opportunità, tutti i vantaggi, gli sgravi e i contributi fiscali, gli incentivi legati all’apprendistato di primo livello (art. 43 D.Lgs.81/2015), finalizzato all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

Il centro di formazione professionale di Castellanza​​​ che opera con esperienza significativa sul territorio nei settori Amministrativo-Gestionale, Commercio-Vendite, Sala Bar e Benessere–Acconciatura, presenta tutte le novità introdotte con il Job Act e la nuova normativa regionale.

Si parlerà di Apprendistato di primo livello (art. 43 D.Lgs.81/2015), sistema duale e alternanza scuola-lavoro, di sgravi fiscali e incentivi per le imprese oltre che di percorsi di formazione in atto.

​

L’incontro si terrà il 26 giugno 2017 in due diversi momenti: dalle 10:00 alle 11:00 e dalle​ ​15:30 alle 16:30 nella sede del Ciofs fp di via Montessori, 7 (adiacente Clinica Mater Domini – salita di Via Gerenzano) – Castellanza – tel. 0331/503107

​​https://www.facebook.com/ciofsfpcastellanza/​

​Gradita conferma (telefono: 0331/503107 ; afossati@ciofslombardia.com