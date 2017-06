Archibugi, elmi e cannoni, rivive la battaglia di Tornavento

La battaglia di Tornavento, nel 2014 (inserita in galleria)

Sono passati quasi 500 anni e a Tornavento si rivive l’atmosfera della battaglia del 1636, che contrappose francesi e spagnoli e lasciò Lonate Pozzolo – allora quasi una cittadina – devastata dal passaggio delle soldataglie. Oltre 150 i figuranti provenienti da tutto il Nord Italia (tra cui una decina a cavallo), con i gruppi Tercio de Saboya e La Spoada nella Rocca (da Bellinzona) per far rivivere il drammatico scontro, che – nella cruda realtà – lasciò sul campo centinaia di morti e feriti agonizzanti. Come ormai tradizione, la rievocazione ha visto un primo momento mattutino (la «scaramuccia» in piazzetta a Tornavento) e lo scontro in grande stile al pomeriggio, nel grande campo tra Tornavento e la Dogana Austroungarica, dove sono stati trovati decine di reperti. L’atmosfera della giornata è restitutita dal video di Reporterpercaso