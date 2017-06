Arcisate Stabio, Cattaneo: «L’opera non è a rischio»

Arcisate - Il cantiere della Ferrovia Arcisate Stabio

«La linea ferroviaria Arcisate-Stabio non è a rischio: la tratta su versante italiano sarà completata tra pochi mesi, entro la fine dell’anno, così come confermato in più occasioni sia da Regione Lombardia che dalle autorità elvetiche»

Lo ha detto oggi il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Raffaele Cattaneo, in merito alla situazione legata alla linea ferroviaria. «In queste ore ho letto molti messaggi di preoccupazione rispetto al futuro dell’opera: la decisione dei Ticinesi non mette a rischio la realizzazione della tratta, né i servizi previsti che partiranno nel dicembre prossimo, compreso il collegamento Varese-Malpensa».

«Detto questo – ha aggiunto Cattaneo – io credo vadano chiarite alcune questioni di merito che non possono essere minimizzate in alcun modo. La decisione degli svizzeri è una marcia indietro rispetto agli accordi presi nel 2011 ai tavoli di confronto con Regione Lombardia. Gli accordi si cambiano insieme e in modo condiviso: così come andava condiviso a un tavolo politico (e non solo tecnico) la scelta di non realizzare il collegamento Lugano-Malpensa, allo stesso modo gli svizzeri non possono decidere autonomamente di non rispettare gli accordi sottoscritti».

Per questo, oltre all’annunciato incontro tra il Presidente Maroni e il Presidente del Canton Ticino Bertoli, Cattaneo invita l’Assessore Sorte, unitamente all’assessore Brianza, a convocare al più presto un tavolo politico e tecnico bilaterale durante il quale sottolineare agli esponenti elvetici la posizione di Regione Lombardia «valutando le relative proposte e di convocare inoltre un tavolo con gli enti locali del territorio che devono essere messi al corrente della situazione e ricevere le necessarie informazioni, potendo rappresentare il loro punto di vista».

«Il Consiglio regionale ha tenuto in questi mesi rapporti continui e positivi con il Canton Ticino – conclude Cattaneo – e credo debba essere necessario proseguire l’interlocuzione con gli svizzeri nel clima del confronto e della fattiva collaborazione».