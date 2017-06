Arcisate-Stabio, l’assessore contrattacca: “I ticinesi sapevano”

assessore alessandro sorte

«Le dichiarazioni del Consiglio di Stato del Canton Ticino non rispondono al vero».

Sceglie il contrattacco, l’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti Alessandro Sorte, di fronte alla decisione del Ticino di stoppare i finanziamenti ai servizi sulla nuova Arcisate-Stabio.

«Le modifiche al servizio ferroviario tra Varese e Malpensa rispetto a quanto previsto dall’Intesa del 25 novembre 2011 sono state infatti discusse e concordate in diversi incontri tecnici tra gennaio e giugno tra il Cantone e la Regione nei quali si è evidenziata l’opportunità di rendere più appetibili i collegamenti con Malpensa, distanziando le corse in maniera più efficiente. Ciò è stato possibile solo prolungando a Malpensa il servizio proveniente da Como, poiche’ il Cantone non ha acconsentito a ruotare di 30 minuti i propri servizi pur lasciandone le frequenze invariate».

«La Regione – ha proseguito Sorte – in fase di aggiornamento dell’accordo ha ritenuto di dover attualizzare le previsioni alla mutata situazione odierna». Una “attualizzazione” che Milano ha attuato sua sponte, sulla base di considerazioni tecniche. «Anzichè portare a Malpensa un servizio che parte da Bellinzona» Regione Lombardia ha proposto «di far arrivare nello scalo varesino la linea proveniente da Como per evitare l’inefficienza di avere due treni diretti da Varese a Malpensa a distanza da 5 minuti l’uno dall’altro. In alternativa ha proposto al Cantone di modificare i propri orari di 30 minuti così da rendere più efficiente il sistema». Solo che il Canton Ticino non ha accettato. Per Sorte sono stati i ticinesi a far saltare l’intesa del 2011, mentre Milano ha fatto tutto il possibile per far capire le proprie ragioni.

«Voglio anche precisare – ha continuato l’assessore – che non è un fulmine a ciel sereno. Il 1° giugno, dopo una serie di incontri bilaterali cominciati il 25 gennaio, si e’ condiviso di avviare sperimentalmente, a dicembre 2017 e con l’attivazione della linea Arcisate/Stabio, il servizio fino a Varese. Da giugno 2018, poi, per andare a Malpensa da Bellinzona sarà solamente necessario cambiare a Mendrisio dove c’e’ la coincidenza. D’altronde sulla necessita’ di aggiornare l’accordo tra Regione e cantone avevamo gia’ convenuto con il vicepresidente del Consiglio di stato Claudio Zali fin dal settembre 2015 e da allora i nostri tecnici si incontrano periodicamente per coordinarsi sui vari temi del trasporto. Questo è un metodo che ci ha portato recentemente a sottoscrivere l’intesa con il Cantone dei Grigioni. I rapporti con gli amici Svizzeri sono sempre stati e sempre spero che siano amichevoli e collaborativi».