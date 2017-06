Arcisate Stabio: Maroni e Brianza incontrano il presidente del Ticino

Maroni Brianza

“Mercoledì 5 luglio, alle 14, nella sede della Regio Insubrica, si terrà un incontro tra il presidente Maroni e il presidente del Canton Ticino Bertoli. Prendiamo in mano le redini della questione riguardante la Arcisate Stabio e, in breve, troviamo una soluzione positiva per i territori”. Lo ha dichiarato l’assessore di Regione Lombardia e delegata ai rapporti con la Svizzera Francesca Brianza che coordinerà l’incontro tra i due presidenti.

“In queste settimane – ha spiegato Brianza – alla Regio Insubrica il lavoro e’ stato intenso e assiduo. Grazie agli straordinari rapporti istituzionali fatti di continui contatti, si e’ riusciti a trovare soluzioni condivise per problematiche importanti come ad esempio quelle relative all’Albo delle imprese artigiane, la questione valichi o l’inquinamento del lago Ceresio che ha visto l’impegno di Regione Lombardia attraverso lo stanziamento di un milione di euro”.

“La Regio è stata strumento privilegiato per un confronto politico serio e schietto – ha proseguito l’assessore – e stupisce che ora venga fuori questa questione con grandi titoli sui giornali mentre, ai vari tavoli, si e’ sempre e solo chiesto l’avanzamento dei lavori del cantiere”.

“La nostra priorita’ – ha puntualizzato – e’ che questa linea ferroviaria costituisca un servizio soddisfacente per i territori e per i cittadini. Un collegamento che si aspetta da anni e che finalmente a dicembre vedra’ transitare il primo treno, fino alla messa a regime della linea che costituira’ un collegamento imprescindibile prima di tutto per i frontalieri”.

“Noi siamo estremamente concreti – ha concluso Brianza – e l’incontro di mercoledi’ tra i due presidenti fara’ in modo che la politica riprenda in mano le redini della situazione, con la sola ed unica volonta’ di dialogare e trovare una soluzione positiva che vada a beneficio di entrambi i territori”.