Arconatese e Vergherese uniscono le forze per un nuovo polo di giovani calciatori

Foto varie di calcio

E’ stata finalizzata in questi giorni la nuova iniziativa sportiva che vede come protagoniste le società calcistiche GS Arconatese 1926 e la Polisportiva Dilettantistica Vergherese.

Dopo avere raggiunto da pochi giorni il traguardo della vincita del campionato Juniores regionale con conseguente passaggio in nazionale e coronato il sogno di aver vinto il campionato di Eccellenza ed il passaggio in serie D, l”Arconatese scommette su di sé e mette in cantiere un ambizioso progetto per accorciare il gap tra settore giovanile e agonistico.

“Gruppo di formazione giovani calciatori” è il nome scelto per rappresentare il nuovo progetto dell’Arconatese che ha come primo obiettivo quello di guidare e far crescere i ragazzi diventando un polo calcistico di riferimento per il varesotto, il legnanese ed il milanese.

Un Progetto che prevede come primo step la partnership con la Vergherese: entrambe coopereranno al fine di lanciare insieme nuove attività nel mondo del calcio.

La Polisportiva Dilettantistica Vergherese, già Scuola Calcio d’Elite FIGC, rinnova così il suo credo nel fare una “buona” scuola calcio: questo nuovo progetto suggella il grande lavoro svolto in questi ultimi 4 anni da parte della Vergherese, investendo su strutture, tecnici e dirigenti, costantemente formati per offrire il massimo della qualità ai ragazzi. L’aver messo in campo tutte le competenze e l’esperienza necessaria e l’essere stata scelta come partner da una società del calibro dell’Arconatese, sono la testimonianza dell’eccellente lavoro svolto.

Secondo quanto riportato dai rappresentanti del programma, tutte le categorie (dai più piccoli alla prima squadra) rimarranno sotto le rispettive società di provenienza, ma saranno legati da un monitoraggio continuo sia tecnico, sia pedagogico.

Il programma non riguarderà solo gli atleti, che avranno continuamente rapporti diretti con entrambe le società, ma anche i tecnici che si confronteranno continuamente con workshop teorici e pratici per il raggiungimento dell’obiettivo comune.

L’Arconatese potrà essere, per tutti i ragazzi, il trampolino di lancio più vicino alla Vergherese per far crescere i nostri giovani in educazione, disciplina e sviluppo delle competenze tecniche, fino a portarli nel calcio che conta.