Arrestato e processato subito per spaccio, condanna e multa

guardia di finanza

Continua l’attività dei controllo del territorio da parte dei militari della Guardia di Finanza di Saronno.

I militari della Compagnia di Saronno hanno sorpreso un cittadino di origine tunisina, senza fissa dimora e con numerosi precedenti specifici, che cercava di avvicinare i passanti con atteggiamento sospetto. I Finanzieri hanno deciso di intervenire e sottoporlo a controllo.

A seguito della perquisizione, è stato trovato in possesso di oltre 100 grammi di hashish, già confezionato in dosi da tre barrette cadauna, nonché di numerose banconote di piccolo taglio per un ammontare complessivo di 285,00 euro. Sia la sostanza stupefacente che il denaro, ritenuto provento dell’illecito commercio, è stato sottoposto a sequestro.

L’uomo è stato portato in caserma e dichiarato in stato di arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e, al termine delle formalità di rito, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio che convalidava l’arresto, è stato portato in carcere per essere sottoposto a giudizio direttissimo.

Nella giornata di giovedì, il Tribunale di Busto Arsizio, a seguito della richiesta di patteggiamento, infliggeva al cittadino di origine tunisina la pena di anni 1 e mesi 8 e una multa di 4.000 euro.