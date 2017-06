Arriva la “festa del pane”

Foto varie

Domenica 25 giugno 2017 dalle ore 10.00 alle ore 19.00 in Via S. Lorenzo ad Orino si svolgerà la 3a edizione della “Festa del Pane”.

Scopo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare i consumatori a non sprecare e quindi a riutilizzare questo prezioso alimento, facendo gustare vere e proprie portate basate sul pane che fanno parte della nostra tradizione.

Dalle 12.00 presso lo stand gastronomico sarà possibile consumare: panzanella, bruschette, lasagne di pane, torte di pane e tiramisù. Tutte portate adatte anche ai vegetariani.

Per la gioia di grandi e piccini non mancheranno patatine fritte e panini con salamella. Troverete oltre al pane fresco tradizionale anche quello arabo per andare alla scoperta di nuovi sapori. Alle ore 14.00 da non perdere il laboratorio del pane per grandi e piccini a cura di Happy Kitchen.

All’interno della manifestazione spazio per l’Amatriciana Solidale : sarà nostra ospite la famiglia Moriconi di Cascello (RI) colpita dal sisma del Centro Italia che ci farà gustare l’autentica “Amatriciana”, a loro verrà devoluto l’intero ricavato di questa preparazione.

Evento nell’evento la 4a gara del 1° Campionato F1P Auto a pedali - Valli del Verbano, iniziato con successo lo scorso 21 maggio. Grande novità promossa dal Comitato Bike & Car formato dalle Associazioni di sei Comuni della Valcuvia : Azzio, Casalzuigno, Cocquio Trevisago, Cuveglio, Gemonio e Orino. Tutte le auto a pedali sono state realizzate con passione e fantasia da volontari con un unico obiettivo : divertirsi e far divertire!!

Alle ore 10.00 prove di qualificazione, alle 15.00 la gara ed alle 16.00 la premiazione. Per tutte le altre date ed info sul Campionato c’è la pagina Fb BIKE & CAR Faranno da sfondo all’evento le bancarelle artigianali con le loro originali creazioni ed una bancarella con prodotti tipici delle zone terremotate del Centro Italia. Solidarietà, buon cibo, sport e mercatino … tanti ingredienti per un’ unica ricetta : l’occasione di trascorrere una piacevole giornata in allegria nel caratteristico borgo di Orino. In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a domenica 16 luglio 2017.