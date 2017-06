Arriva la “Festa di San Giacomo”

Foto varie

Come da tradizione, il corpo musicale “Santa Cecilia” di Gerenzano organizza, con orgoglio, anche quest’anno la “Festa di San Giacomo”, giunta alla 45° edizione, meglio conosciuta come la “Festa da la banda”: importante momento d’incontro e di divertimento per la popolazione.

Ma come accade ormai da 6 anni, il tutto è iniziato la scorsa settimana con la festa della birra tutta gerenzanese, il “Beer’nSoul, organizzata dai giovani del Corpo Musicale, che anche per quest’anno ha riscosso molto successo ottenendo un’ottima partecipazione di pubblico, grazie ai gruppi musicali che si sono esibiti, alla vasta selezione delle birre ed uno stuzzicante menù gastronomico.

Quindi da questa settimana e per due settimane, nella struttura sita nel Centro Sportivo di Gerenzano, si darà il via alla manifestazione tradizionale con un programma ricco di concerti, spettacoli musicali, serate danzanti, laboratori per i più piccoli; con un’area ristorante, con una cucina attrezzata e numerosi posti a sedere dove si potranno gustare i piatti della tradizione.

Proprio per lo spirito di aggregazione e di divertimento il programma di quest’anno è molto ricco e molto vario che copre tutte le fasce di età e tutti i gusti della popolazione : si apre questa sera, venerdì con la sfilata, aperta a tutte le associazioni del paese e alle autorità comunali, che partendo dalla Piazza De Gasperi e percorrendo le vie del paese arriva al Centro Sportivo: aspettiamo tutta la popolazione a sfilare con noi!!!! la serata al campo inizierà con l’esibizione della Ginnastica Ritmica “La coccinella” che porterà in pedana la meraviglia di questo sport e a seguire la serata si animerà con il Karaoke.

Per sabato 17 la tradizione porta in pista il ballo con il liscio, caraibico e balli di gruppo dove si potrà gustare dalla cucina Paella e sangria; mentre per domenica 18 si potrà’ pranzare a mezzogiorno con menù alla carta e il pomeriggio ci sarà’ un Laboratorio gratuito per bambini e genitori; di sera sul palco si esibiranno due gruppi i Lourdovers ( funky & reggay) e The Blues Machine ( blues, soul, rhythm & blues) con dalla cucina piatti gastronomici della tradizione e saranno presenti a cena il nuovo sindaco eletto e tutti i candidati che hanno partecipato alla campagna elettorale con le rispettive squadre.

Vi aspettiamo numerosi perché tutto il ricavato sarà utilizzato dalla nostra associazione per finanziare le numerose attività che offre alla popolazione.