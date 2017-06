Arriva la statua della Madonna di Fatima

Foto varie

Luino attende l’arrivo della statua della Madonna di Fatima che, con un elicottero, atterrerà sabato 25 giugno alle ore 17 all’ex campo sportivo di via Lido.

Tanti fedeli saranno presenti ad una giornata indimenticabile ed accoglieranno la Beata Vergine con la Musica Cittadina per poi accompagnare la processione sino alla Prepositurale di San Pietro e Paolo in una cerimonia unica.

«E‘un momento straordinario per tutto il Decanato – commenta il Prevosto e Decano Don Sergio Zambenetti – Di per sè è un fatto eccezionale, un momento di aggregazione che permette ai fedeli delle cinque parrocchie di unirsi per lavorare insieme e accogliere pellegrini provenienti da altre realtà. Tutto ciò dona un significato positivo e speciale proprio nell’anno del centenario dall’apparizione della Madonna di Fatima».

«Il Sindaco Andrea Pellicini ed io insieme all’amministrazione tutta siamo molto lieti di accogliere a Luino la Madonna Pellegrina di Fatima. – commenta il Vice Sindaco Alessandro Casali- Ringrazio tutti coloro che stanno organizzando questo incontro importante, dalle forze dell’ordine, sempre al nostro fianco, a tutti i volontari che hanno dato la loro disponibilità per un giorno così speciale.Un particolare ringraziamento va al Prevosto Don Sergio Zambenetti per averci donato questa esperienza proprio durante la settimana della nostra festa patronale.

La Città ospiterà molti fedeli e pellegrini per una giornata di festa e di preghiera’.

Le tappe del pellegrinaggio