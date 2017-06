Arriva l’estate, arrivano le asfaltature

asfaltatura asfaltature gallarate

Arriva l’estate ed è in momento di pensare ai lavori stradali.

Ecco dunque la lista degli interventi previsti, che riprende quella già annunciata nell’estate 2016.

Asfaltature in via XXIV maggio (tratto), in via Pastori, in via Lazzaretto tratto lungo l’autostrada fino a via Guido Rossa, via Sanzio, via Postcastello, Largo Camussi, via Cavour, viale Lombardia (tratto Venegoni-Ferruccio, non toccato da precedenti interventi, nella foto quello del 2015), piazza Risorgimento, via del Lavoro, via Riva, via Vespucci (tre sezioni), via Varese (tre sezioni che non erano state toccate dalle precedenti asfaltature), via Montello (centro anziani-chiesetta, oggi in pessime condizioni), via Varese (tre sezioni), via Torino (due sezioni), via Petrarca, via Monteleone (tratto via Monte San Martino-via Cervino).

Manutenzione marciapiedi prevista invece in via Pastori, via Bonomi-Largo Boito, via del Lavoro presso scuole, via Liberazione (due sezioni), via Verbano, via Agnelli (da via Novara a via fratelli Bandiera), via Statuto, via Pegoraro (da civico 24 a piazza della chiesa di Cascinetta).

«Con le economie in corso di cantiere, si potrà poi eventualmente intervenire anche in altri punti critici che emergesse» spiega l’assessore Sandro Rech.