Arriva sullo smartphone l’App per pagare il pedaggio di Pedemontana

È stato uno dei punti più controversi fin dall’apertura delle nuove tratte autostradali: il pagamento di Pedemontana, con un innovativo sistema di riconoscimento delle targhe, se da un lato ha messo a disposizione degli automobilisti un sistema all’avanguardia dall’altro ha generato difficoltà nel pagamento del pedaggio.

Una difficoltà che ha portato anche all’emissione di milioni di lettere di sollecito inviate a casa della gente.

Da oggi è disponibile uno strumento in più: la app per smartphone “Pedemontana Lombarda“, che consente di pagare il pedaggio delle reti autostradali gestite dalla società. Quindi la A36, la A59 e anche la tangenziale di Varese A60.

DOVE SCARICARE LA APP PEDEMONTANA LOMBARDA

L’App è gratuita e può essere scaricata da Google Play e App Store; una volta installata consente in ogni momento di pagare il pedaggio, saldare un sollecito di pagamento ricaricare il borsellino elettronico della propria “Ricaricabile Pedemontana”.

Secondo la descrizione degli sviluppatori non servono lunghe registrazioni: è sufficiente inserire pochi dati essenziali e ad ogni accesso l’App riconoscerà in automatico il profilo dell’utente e le targhe dei veicoli associate. Il pagamento può essere fatto tramite carta di credito o carta prepagata, e chi ha noleggiato un veicolo può selezionare l’intervallo di tempo per saldare esclusivamente i transiti relativi al periodo di locazione.

Come sempre il pagamento dei pedaggi deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data del transito: con la nuova App è possibile pagare in modo rapido tutti i pedaggi accumulati nelle ultime due settimane, senza rischiare di superare i termini di pagamento.

Oltre al pagamento del pedaggio, il nuovo servizio offre altre due funzioni molto importanti: pagare un sollecito di pagamento e ricaricare il borsellino elettronico della “Ricaricabile Pedemontana”.