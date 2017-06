Arrivano le guardie zoofile: animali e cittadini più tutelati

Vedano Olona - Guardie zoofile

Animali e cittadini più tutelati, strade meno imbrattate da escrementi canini e più in generale una migliore convivenza tra uomo e animali da compagnia.

E’ questo l’obiettivo della nuova collaborazione con le Guardie zoofile dell’Oipa onlus- l’Organizzazione internazionale protezione animali – che l’Amministrazione comunale di Vedano Olona ha avviato in questi giorni.

L’iniziativa è stata presentata dall’assessore all’Ambiente Giorgia Adamoli e dal sindaco Cristiano Citterio, ed è frutto di un lavoro che da alcuni mesi è stato avviato sul tema, anche con la nascita della Consulta canina, un gruppo di cittadini che, interfacciandosi con l’Amministrazione comunale, si sta impegnando su diversi fronti per migliorare la convivenza e la relazione tra uomo e cane.

Le guardie ecozoofile di Oipa, coordinate dal referente locale, in collaborazione con la Polizia locale, svolgeranno sul territorio di Vedano Olona attività di formazione e informazione in materia di tutela degli animali , e avranno anche un compito di prevenzione e repressione delle infrazioni a regolamenti locali e leggi statali in questa materia.

“La collaborazione che sta per iniziare mira a garantire il benessere degli animali – ha detto Giorgia Adamoli – ma anche a migliorare la convivenza tra i cittadini che amano e posseggono un cane e quelli che non ce l’hanno”.

“Il nostro è un compito più di educazione che di repressione, ma in caso di violazione di regolamenti e norme possiamo intervenire anche con sanzioni – ha spiegato il coordinatore della Guardie zoologiche Carlo Tomasini – Partiamo dalla considerazione elementare che il rispetto delle regole garantisce il benessere di tutti, degli animali, dei loro padroni e di tutti i cittadini”.

Il riferimento è sicuramente alla brutta abitudine di alcuni padroni di cani di lasciar sporcare liberamente i loro animali nei parchi, sulle strade e nei luoghi pubblici, senza raccogliere le deiezioni, ma anche, altro punto su cui a Vedano si sono registrati diversi brutti episodi, di lasciare i cani senza guinzaglio, anche quelli aggressivi, comportamenti scorretti che creano tensioni e intolleranza da parte di molti cittadini.

Le guardie gireranno dunque per il paese sia per scoraggiare questi comportamenti, intervenendo per spiegare ai proprietari di cani cosa prevedono i regolamenti comunali (ma più spesso il semplice senso civico) e per garantirne il rispetto.

Ci saranno poi iniziative culturali mirate ad insegnare ai proprietari di cani come educare i propri animali per una migliore gestione dell’animale.

Le guardie potranno inoltre raccogliere segnalazioni di casi maltrattamento, scorretto mantenimento di animali, abbandoni ecc.

Le Guardie zoofile attualmente attive in provincia di Varese sono 8, ma ce ne sono altre 7 già formate e in attesa del decreto prefettizio. Il loro ruolo è previsto dall’ordinamento in materia di vigilanza zoofila, sia da leggi statali che da leggi regionali, e dipende dalla nomina a guardia giurata che viene fatta dal Prefetto. Quando sono in servizio hanno funzioni di polizia giudiziaria, possono identificare i trasgressori di leggi e regolamenti, possono emettere verbali e procedere a sequestri in caso di illeciti che richiedano interventi d’urgenza.

Un ruolo importante, attestato dai numeri dell’attività svolta in provincia: in 4 anni sono stati effettuati circa 800 accertamenti su segnalazioni ed operati circa 200 sequestri penali.