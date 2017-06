“Arrivederci Scuola”, gli alunni in piazza per cantare

IPSIA Music, il gruppo musicale dell’Ipsia di Saronno, giovedì 8 giugno, dalle 21, si esibirà in piazza della Chiesa a Cislago con il suo spettacolo “Arrivederci Scuola”. Aperto a tutti i giovani studenti, ma non solo: anche chi non è studente potrà tranquillamente partecipare. Sono tutti invitati per festeggiare sotto le stelle la chiusura di questo anno scolastico e lasciare il posto alle meritate vacanze.

“Occasione per condividere in allegria questo momento musicale che evidenzia la buona volontà e la passione per la musica che regna nei nostri ragazzi. Vi aspettiamo numerosi per salutare l’anno scolastico che lascia il posto alle meritate vacanze”, ha commentato il prof. Ciro Amoroso.

Così i ragazzi dell’Ipsia Music offriranno alla comunità di Cislago questo spettacolo coordinato dal prof. Ciro Amoroso, un amante del canto e karaoke, seguito dal suo tecnico audio/video e dai suoi studenti, tutti ragazzi e ragazze molto giovani. A sottolineare l’importanza dell’evento è l’assessore Marzia Campanella che ha pubblicato sui social media la locandina dell’evento, invitando tutti i Cislaghesi a partecipare all’evento. Non importa essere alunni, il concerto è aperto a tutti coloro che vogliono passare una serata all’insegna della musica.