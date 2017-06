Arte e musica si incontrano alla Galleria Contemporanea di Helene Barro

busto arsizio varie

La Galleria Contemporanea di viale Lombardia 14 ospiterà sabato 10 giugno una performance tra arte e musica. Lo spazio aperto da Helene Barro, art director nata in Liguria ma di origini svizzere, è al suo quarto evento che riunisce le opere degli artisti contemporanei di Busto Arsizio e dintorni in un unico spazio, condiviso con le sonorità artistiche di Ivo Stelluti e la voce narrante della critica d’arte Arianna Nicora. L’appuntamento è per le 18.

La 27enne fondatrice dello spazio artistico descrive così la mission della galleria: «L’intenzione è quella di creare un nuovo gruppo di artisti che si possano esprimere in questo spazio creativo. Non è un galleria d’arte nel senso classico del termine ma un punto di incontro e comunicazione dell’arte a 360 gradi aperto a tutti i linguaggi dell’arte».