Asma: controlli gratuiti alla Maugeri

fondazione maugeri tradate

Nella settimana di sensibilizzazione sull’Asma, la clinica Maugeri di Tradate parteciperà a Control’Asma Week, dal 5 al 9 giugno.

L’IRCCS Maugeri ha allestito il Laboratorio di Biologia dell’Apparato respiratorio e di Farmacologia Clinica, affidandolo al professor Antonio Spanevello, docente di Pneumologia all’Università dell’Insubria.

«In questi metà del 2017, sono stati 10 i clinical trials, ossia le sperimentazioni di farmaci legate al trattamento delle infiammazioni delle vie respiratorie, fra cui l’asma – spiega il professore che è anche direttore dell’IRCCS stesso – In un paio di casi, si è trattato di “nuove molecole” e non semplicemente verifica sperimentale di farmaci già in commercio».

La diagnosi precoce è fondamentale, in quanto oggi gli asmatici spesso non sanno d’esserlo e combattono solo la fase, acuta, ossia la crisi. «Ancora oggi – osserva il professore – l’asma viene considerata come un attacco, un mancanza di respiro, quando invece è una malattia cronica dei bronchi. Per questo, oltre a curare le crisi, è sempre più importante concentrarsi sullo stato infiammatorio che la scatena. Eseguire anche semplici spirometrie (misurazione della capacità respiratoria, ndr), consente – sottolinea Spanevello – di verificare lo stato funzionale dei polmoni e l’eventuale iper-reattività bronchiale tipica dello stato infiammatorio».

È possibile prenotare visite specialistiche gratuite attraverso il numero verde 800 628989 dal 5 al 9 giugno. ICS Maugeri partecipato con gli IRCCS di Tradate (Va), U.O Pneumologia e Pavia, U.O. Allergologia e Immunologia.

INFO: www.controlasmaweek.itF