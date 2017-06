Assemblea pubblica dopo i fatti di Lonate

luoghi

La Carovana Antimafia dell’Ovest Milano terrà venerdì 16 giugno un’assemblea pubblica a Lonate Pozzolo.

Un appuntamento che, in questo momento, non può non fare riferimento ai recenti fatti che hanno toccato il paese, con l’arresto del sindaco Danilo Rivolta e l’indagine che tocca anche altre figure dell’ente Comune.

“Lonate Pozzolo, dalla presenza mafiosa alla corruzione” è il titolo dell’assemblea, che vedrà anche la partecipazione di Gian Antonio Girelli, ​presidente della Commissione Speciale Antimafia Regione Lombardia, di David Gentili presidente della Commissione Antimafia del Comune di Milano, Gianpietro Sebri, presidente Carovana Antimafia Ovest Milano. Saranno presenti i consiglieri comunali di Democratici Uniti e Lista Libera (le liste d’opposizione).

L’appuntamento è alla tensostruttura di via Po a Lonate, dalle ore 20.45.