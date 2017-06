Astuti: “A Tradate è tempo di continuità. Scegliete Cavalotti”

Le foto di Malnate

«A Tradate è il tempo della continuità». Tutto il Partito Democratico, con in prima fila il segretario provinciale Samuele Astuti, si schiera al fianco di Laura Cavalotti in vista del ballottaggio di domenica fra l’attuale primo cittadino e il leghista Dario Galli. «La partita è aperta – prosegue l’esponente del Pd -, e dopo il primo turno si azzera tutto: siamo uniti per affrontare e vincere questa importante sfida».

Astuti tiene a sottolineare i cinque anni di buon governo che hanno caratterizzato l’amministrazione Cavalotti. «Bisogna proseguire nell’azione portata avanti sin qui – spiega -, una continuità finalizzata a guardare al futuro con l’obiettivo di trarre i frutti del percorso intrapreso e perseverare nel lavoro compiuto in questo quinquennio per il bene della cittadinanza. Siamo tutti con Laura e la sua squadra».