Astuti: “Auguri a Galli, grazie a Laura Cavalotti”

Samuele Astuti, sindaco di Malnate, segretario provinciale del Pd di Varese, é stato uno dei primissimi renziani italiani

«Il mio pensiero è rivolto a Laura Cavalotti, che ringrazio molto per la generosità con la quale, insieme alla sua squadra, si è dedicata alla città di Tradate». È sulla bontà del lavoro svolto dal sindaco uscente che si soffermano le prime parole di Samuele Astuti, segretario provinciale del Partito Democratico, una volta appresi i risultati del ballottaggio dal quale è uscito vincitore il leghista Dario Galli. «E grazie anche al Pd – prosegue l’esponente del Pd -, che in questi anni si è dimostrato un’importante forza di governo». Non mancano, infine, gli «auguri di buon lavoro al neo sindaco Galli: sono certo che il centrosinistra non mancherà di fornire il suo contributo per il bene della città»,