Astuti (PD): “Festa della Repubblica, cortocircuito Lega”

Samuele Astuti - Sindaco

«La Festa della Repubblica non si discute. Celebrarla è importante per riscoprire e riaffermare i valori di libertà e di democrazia del nostro Paese». Così il segretario provinciale del Partito Democratico, Samuele Astuti, in vista del 71° anniversario della Repubblica Italiana che cade domani, venerdì 2 giugno. Con queste parole l’esponente Pd ha voluto anche rispondere al segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, il quale ha invitato tutti gli amministratori lumbard a «tenersi lontani da qualsiasi celebrazione».

«Denoto nell’atteggiamento del Carroccio una grave incongruenza di fondo – prosegue Astuti -. Da un lato, infatti, Regione Lombardia, a presidenza leghista, manda un suo rappresentante istituzionale ai festeggiamenti al Teatro Dal Verme: si tratta del sottosegretario alla presidenza, che fra l’altro ha parlato espressamente di “senso di appartenenza” e “importante celebrazione”.

Dall’altro Salvini, che studiando la geografia ha riscoperto l’estistenza di qualcosa al di sotto del Po e oltre la Padania, invita gli amministratori della Lega a fare il contrario. Si tratta di un cortocircuito o semplicemente di mancanza di comunicazione? Evidentemente c’è qualcosa che non torna».