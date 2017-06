Astuti (PD): “Tuteliamo i lavoratori e le loro famiglie”

liuc stampa 3d

«Siamo vicini ai lavoratori della Mam in questo momento di incertezza sul loro futuro». Samuele Astuti, segretario provinciale del Partito Democratico, segue con particolare attenzione gli sviluppi della vertenza in seno all’azienda con sede a Morazzone, leader mondiale nella produzione di collettori per i settori automotive ed elettronico, la cui proprietà ha annunciato 90 licenziamenti.

«È una situazione certamente difficile – prosegue Astuti -, che ci auguriamo si risolva nel migliore dei modi per entrambe le parti. La Mam è un’azienda fondamentale per il nostro territorio, considerando che gran parte dei suoi dipendenti risiede a Morazzone e nei comuni limitrofi. Auspico venga fatto tutto il possibile per salvaguardare il futuro dei 90 lavoratori a rischio e delle loro famiglie».