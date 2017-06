ATS Insubria cerca il “responsabile dell’ufficio di Pubblica tutela”

azoenda sanitaria

ATS Insubria cerca un responsabilità dell’ufficio di pubblica tutela.

L’avviso pubblico è stato pubblicato sul portale dell’azienda stessa e le domande dovranno pervenire entro le ore 12 dell’11 luglio 2017.

COS’E’ L’UFFICIO DI TUTELA PUBBLICA

Si tratta un ufficio autonomo e indipendente con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti al cittadino dalle strutture socio-sanitarie e offrire adeguate informazioni sui servizi erogati, anche per migliorare la qualità dei servizi stessi.

L’U.P.T. svolge la propria attività ai fini della concreta realizzazione dei diritti dei cittadini e del loro bisogno di salute per quanto attiene alle problematiche sanitarie sinteticamente elencate qui di seguito:

informazione;

modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi che garantiscano nel concreto il rispetto dei diritti degli utenti e della libertà di scelta;

espressione di consenso alle proposte di intervento da attuarsi nei propri confronti;

tutela amministrativa dei propri diritti ed interessi, senza pregiudizio della possibilità di tutela giurisdizionale nelle forme previste dalla legislazione vigente;

tutela della riservatezza;

possibilità di inoltro di reclami per disservizi o limitazioni nella fruizione delle prestazioni.

A tale scopo l’Ufficio di Pubblica Tutela: accede alle informazioni e ai dati in possesso di ATS Insubria relativamente all’istruttoria in corso nel rispetto della normativa nazionale e delle disposizioni regionali; verifica lo stato d’implementazione, attuazione, diffusione della Carta dei Servizi;

compie controlli sui servizi e sulle prestazioni erogate, per gli aspetti riguardanti l’informazione e l’umanizzazione delle prestazioni;

interviene affinché si realizzi un accesso informato ai servizi; accoglie reclami per segnalazioni di disservizi e aree di disagio e d’insoddisfazione ed esegue le procedure previste; attiva l’ulteriore istruttoria qualora l’utente non si ritenga soddisfatto della risposta fornita dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.); assicura che l’accesso alle prestazioni rese dall’unità d’offerta avvenga nel rispetto dei diritti della persona e alle condizioni previste dalla Carta dei Servizi; tali prestazioni comprendono anche le fasi dell’accesso della presa in carico dell’assistito della formazione di liste d’attesa.

OPERATIVITÀ E RIMBORSO SPESE

L’attività dell’U.P.T. non è subordinata alla domanda di terzi (esposto o segnalazione), ma può compiersi di propria iniziativa, sulla base di qualsiasi elemento informativo.

L’U.P.T. interviene mediante l’esame, lo studio e l’indagine di casi concreti, al fine di mettere l’utente nella condizione di tutelare i propri diritti, secondo criteri di efficacia. Fornisce un parere qualificato in grado di farsi strumento di autotutela nei confronti dell’unità d’offerta coinvolta, anche mediante azioni deflative e di riduzione del contenzioso.

L’attività dell’U.P.T. ha come obiettivo la tutela dei diritti della persona.

L’attività dell’U.P.T. può essere sollecitata da istanza di parte interessata o su segnalazione delle associazioni del Terzo settore, con particolare riguardo ai soggetti portatori di interessi diffusi come gli Enti rappresentativi delle istanze dei soggetti deboli, associazioni di tutela dei cittadini, patronati, enti di espressione delle esigenze delle persone che vivono specifiche condizioni di disagio.

La funzione dell’U.P.T. ha natura di servizio onorario; pertanto al Responsabile sarà riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese documentate connesse allo svolgimento dell’incarico.

REQUISITI PER LA NOMINA E CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

La nomina di Responsabile dell’U.P.T è subordinata alla conoscenza dei principi fondamentali nei seguenti ambiti e materie:

gestione di pubbliche relazioni;

procedure concernenti l’accesso e la fruizione dei servizi prestati da organismi del Sistema Sanitario Regionale, nonché la conoscenza della Carta dei Servizi medesimi;

legislazione specialistica in materia sanitaria e di assistenza sociale (con particolare conoscenza della legislazione regionale);

strutturazione organica/gerarchica dell’ente di riferimento (ATS/ASST);

diritto amministrativo, civile, penale;

elementi giuridici inerenti le problematiche connesse alla difesa dei diritti fondamentali dei cittadini e della tutela di ogni minoranza o soggetto fragile e ritenuto socialmente debole.

NOMINA E DURATA DELL’INCARICO

Il Responsabile dell’U.P.T. è nominato dal Direttore Generale di ATS Insubria, su proposta del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci dell’ATS dell’Insubria.

La durata dell’incarico è subordinata all’insediamento del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci dell’ATS dell’Insubria che, pertanto, in caso di nuova elezione, potrà proporre al Direttore Generale di ATS Insubria la nomina di un nuovo responsabile.

Il Responsabile dell’U.P.T. in carica resta, pertanto, confermato nelle sue funzioni sino alla nomina e all’insediamento del successore designato.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

I soggetti interessati a proporre la propria manifestazione di interesse devono presentare:

– domanda in carta semplice, eventualmente utilizzando il modello allegato, contenente dichiarazione in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti di partecipazione ed all’insussistenza delle situazioni di incompatibilità;

- dettagliato curriculum professionale redatto in formato europeo nel quale dovrà essere apposta la seguente dicitura “Consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazione mendace dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, il sottoscritto attesta la veridicità delle dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae”.

- fotocopia del documento di identità in corso di validità (qualora la domanda non sia sottoscritta digitalmente o trasmessa via pec ai sensi dell’articolo 65 comma 1 lettera c-bis del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.).

PRESENTAZIONE CANDIDATURE

La manifestazione d’interesse corredata dalla relativa documentazione dovrà essere inoltrate all’Ufficio Protocollo di ATS Insubria entro le ore 12 del 11/07/2017.

La presentazione della manifestazione d’interesse potrà avvenire esclusivamente con le seguenti modalità:

- consegna a mano presso l’Ufficio protocollo dell’ATS (Sede territoriale di Como: via Pessina, 6 – 22100 Como; Sede territoriale di Varese: via O. Rossi, 9 – 21100 Varese) nei seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle ore 16; il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30;

- inoltro tramite il servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Non saranno accolte le domande pervenute all’Ufficio Protocollo di questo Ente oltre il termine di scadenza anche se recanti timbro postale di spedizione antecedente;

- inoltrotramite PEC, esclusivamente dal dominio PEC personale del candidato, al seguente indirizzo: protocollo@pec.ats-insubria.it.