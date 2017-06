Attacca i poliziotti al grido di “Allah akbar”, spacciatore finisce in manette

Polizia generica controllo notte

Urla “Allah Akbar” e si scaglia, a mani nude, contro i poliziotti. Non si è trattato di un attacco terroristico o di un lupo solitario dell’Isis, bensì di uno spacciatore che cercava disperatamente di sottrarsi ad un controllo per nascondere i 150 grammi di cocaina purissima che aveva nelle tasche.

Il fatto è avvvenuto in viale Toselli a Legnano, alle 6.50 di lunedi mattina quando gli agenti sono intervenuti a seguito della segnalazione di un cittadino per una rissa in corso. Nel giungere, il personale della volante ha notato un uomo privo di scarpe ed a torso nudo e hanno deciso di controllarlo.

L’uomo si mostrava agitato, aveva le fattezze nordafricane e dei rigonfiamenti sul pantalone. Gli agenti gli hanno chiesto di mostrare cosa avesse nelle tasche e lui, al grido di “Allah è grande”, ha deciso di scagliarsi a mani nude contro i poliziotti.

Inutile l’uso dello spray al peperoncino si è quindi resa necessaria una vera colluttazione tra gli agenti ed il soggetto. Finalmente fermato, si è potuto appurare che nascondeva 152 grammi di cocaina purissima ed oltre duemila euro in contanti.

Agli agenti sono state diagnosticate contusioni guaribili in 7 giorni. Il tunisino, classe 1986, è stato arrestato e il magistrato della Procura della repubblica di Busto Arsizio di turno ha disposto la convalida. Si tratta di un soggetto con numerosi precedenti di polizia specifici, ai quali non è stato rinnovato il permesso di soggiorno dopo la scadenza del 2016.