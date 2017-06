Attività di prenotazioni e prelievo sospese al Galmarini

personaggi, eventi, luoghi di Tradate

Attività amministrativa sospesa all’ospedale di Tradate nei prossimi giorni. Il Galmarini sta completando il passaggio delle sue funzioni e attività sotto l’ASST Sette Laghi staccandosi definitivamente dall’ospedale di Busto.

Per permettere l’allineamento organizzativo e gestionale è previsto un periodo di assestamento che comporterà qualche disservizio tra l’8 e il 16 giugno.

In particolare

il Cup di Tradate non effettuerà prenotazioni nelle giornate dell’8 e 9 giugno, mentre il giorno 12 giugno sarà operativo solo dalle ore 8.00 alle ore 14.00. Si precisa che nel medesimo periodo non sarà possibile nemmeno prenotare al Call Center Regionale.

Nelle stesse date sarà garantita comunque la gestione delle urgenze e l’incasso delle prestazioni erogate in giornata.

Il Punto prelievi del Laboratorio di Tradate sarà chiuso nei giorni 12 e 13 giugno e riprenderà la propria attività il giorno 14 giugno.

L’implementazione dei nuovi sistemi sull’ospedale di Tradate, che coinvolge in prima istanza le attività del Pronto Soccorso, dei reparti, del CUP e dell’ambito ambulatoriale in generale, oltre al citato Laboratorio Analisi e la Radiologia, è in fase di conclusione ed è prevista la sua attuazione a partire dal 12/06/2017. La sospensione non riguarderà l’assistenza sanitaria ai pazienti, ma interruzioni di attività amministrative e possibili rallentamenti nell’attività clinica.

Gli operatori di tutti i servizi coinvolti, non solo i Pronto Soccorso, ma anche i Laboratori e le Radiologie, utilizzeranno procedure alternative per far fronte alla situazione particolarmente delicata nelle varie fattispecie che potrebbero presentarsi, ma un alleato fondamentale per evitare disagi e problemi sarà comunque la collaborazione dei cittadini: da qui l’invito a limitare alle sole reali necessità gli accessi nei Pronto Soccorso e, in ogni caso, ad armarsi di un po’ di pazienza.