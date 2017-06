Foto varie

Atto vandalico al dipinto delle cascate a Cittiglio. Dopo il parco giochi, dopo il parco della pista ciclabile, ora un atto vandalico alle cascate, proprio su un dipinto molto particolare e in prossimità della festa degli alpini.

Il primo a commentare l’accaduto è il sindaco Fabrizio Anzani: «è allucinante constatare con enorme rammarico l’atto vandalico di cretini nei confronti di un dipinto di un nostro Pittore di Cittiglio. Questa è l’inciviltà di alcuni della nostra società che non hanno rispetto del bene comune».

«Mancano le basi per una società civile e l’inciviltà non ha ne religione ne colore – spiega il sindaco -. La frase più semplice è: Sindaco metti le telecamere! Ma altro che telecamere, manca l’abc, manca l’ educazione civica, manca la visione della bellezza e mancano le leggi per punire come si deve questa gente. Per non parlare di chi alla domenica va alle cascate e lascia tutta l’immondizia. Purtroppo, è brutto dirlo, ma l’unico modo per proteggere il bene comune in Italia è evitare che il bene comune venga utilizzato. Il bene comune non è del Sindaco ma è di tutti, quindi tutti dobbiamo diventare un po’ più telecamere viventi e denunciare chi sbaglia».