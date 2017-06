Auto contro moto, due incidenti a Gallarate

casciago

Per fortuna non sono gravi, ma nel giro di pochi minuti ci sono stati ben due incidenti simili a Gallarate, entrambi che hanno coinvolto un’auto e una moto.

Il primo è avvenuto intorno alle 16 in via Curtatone ed è rimasto ferito un ragazzo di 17 anni. All’inizio l’ambulanza è uscita temendo il peggio, ma alla fine il giova, per fortuna, è stato portato all’ospedale di Gallarate con lievi ferite e non in pericolo di vita.

Il secondo incidente si è verificato in via Torino, intorno alle 16.30, sempre un’auto contro una moto. Questa volta è rimasto ferito un uomo di 33 anni, anche lui non troverebbe in pericolo di vita.

Sul posto, oltre ai soccorsi del 118, anche gli agenti della Polzia Locale di Gallarate.