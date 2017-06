Auto contro tir, feriti due ragazzi

incidenti varie

Incidente in autostrada A8 nel pomeriggio di venerdì 30 giugno. Coinvolte una macchina ed un tir.

L’incidente in direzione Varese a 800 metri dall’uscita di Busto Arsizio. Sono subito intervenuti i mezzi di soccorso.

Feriti due ragazzi di 25 e 26 anni, un uomo ed una donna, trasportati rispettivamente a Varese e Legnano in pronto soccorso in codice giallo, non in pericolo di vita.